儘管現在警察語文程度普遍提高，遇到處理外國人案件，英文溝通沒有問題；不過如果遇到英文以外的語言，可能「鴨子聽雷」，苗栗縣警察局1年需處理逾300件外國人案件，為保障涉案人權益等，準備建置三層次通譯資源網絡，並購置口譯機，以利警方迅速且正確釐清案情。

縣警局指出，三層次通譯資源網絡的人才庫共涵蓋超過30種語種、逾200名通譯人員，其中包含罕見的庫德族語。通譯資源網絡第一層為常用通譯人才庫，以東南亞語系及英語為主、第二層是次常用及罕用語種外部通譯智庫，整合苗栗縣以北8個縣市警察局通譯資源，建立日、韓、巴基斯坦語、孟加拉語等22種次常用及罕用語種智庫，第三層則是善用科技設備，以補充前兩層的不足。

局長翁群能表示，苗栗有國際雙慢城三義、南庄，以及國際自行車環島路線的台三線貫穿，常有外籍遊客向警方求助。縣警局並購置口譯機、推薦實用免費翻譯APP予第一線員警，協助處理涉外案件並克服溝通障礙。

翁群能舉例，日前頭份警分局協助，比利時男子騎自行車環島，因手機故障無法導航的困境，另，苗栗警分局則利用外部智庫聯繫居住於桃園市通譯人員，並在等待期間以口譯機，向2名孟加拉籍外僑釐清逾期停留案情。

(中時 )