週刊爆料，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩與電視台男記者傳出新戀情，對於私領域曝光，學姐臨時請假避風頭，北市府顧問蔡壁如今在臉書發文，強調在柯市長身邊工作，大家都是練家子，力挺黃瀞瑩是他們團隊非常重要的夥伴，希望大家多關注她在工作上的表現。

蔡壁如在臉書發文指出，黃瀞瑩在副發言人職位上是位很稱職的市府代言人，有些局處甚至不找「阿北」，反而跑去找她拍免費廣告，就知道她的人氣與影響力。可惜多數人只關注她的外表與私領域，坦白講，跟在柯市長身邊工作，大家都是練家子，十八般武藝都要會，每天得處理繁雜的公務與媒體關係；然而比起其他人，她還要額外負擔這些私人事務被放大檢視的壓力。

蔡壁如說，作為她的長官，希望大家可以多多關注她在工作上的表現，尊重每個人在感情上的隱私。此外，對於某曾姓專欄作者在臉書質疑是蔡壁如爆料，演變成劉嘉仁案後市府內鬥的延伸，蔡壁如批評利用黃瀞瑩的個人隱私散播不實的訊息，這種道德低落的表現，應該受到社會大眾的唾棄。

週刊新聞爆發前，學姐今早依然準時七點半上班，向市長報告輿情，蔡壁如期盼社會大眾可以還給學姐一點個人空間，認為任何一位女性工作者的私領域，都不應該淪為社會大眾討論的焦點。

(中時電子報)