針對國民黨總統候選人韓國瑜夫婦近來的發言， 蔡英文總統今天表示，選舉快到了，她要強調，選舉不要選到用低俗的語言來進行選舉，我們不需要政治口水，而是需要更多努力的汗水，來為台灣未來打拚。「台灣的綠能轉型與產業的升級，蔡英文說到做到」。

蔡英文在臉書表示，三年多前，有人在唱衰反對綠能。他們說，這個太躁進、那個做不到。為了反對，不惜編造謊言，欺騙、恐嚇大家。現在事實證明，我們做到了。

她說，為什麼過去做不到，現在可以做到？關鍵就在執政者的決心，跟對台灣的信心。這段日子以來，我們克服重重困難，終於完成了海洋風電的示範風場。「我也要特別感謝國內外的業者，願意跟政府一起努力，讓這座風場商轉，成為亞洲的先驅」。

蔡英文暗諷韓國瑜，政治人物的言行舉止，都要對社會負責，對我們的下一代負責。呼籲民眾如果跟她一樣，希望台灣的綠能多一點，抹黑少一點，「請幫我按讚，我們一起拒絕低俗的語言暴力」。也幫她分享給朋友，讓大家知道，「黃金不會變綠，但綠能可以變黃金，這就是我們為台灣做的事情」。

(工商 )