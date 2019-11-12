台南官田菱角進入量產期，嘗鮮正是時候。（官田農會提供／劉秀芬台南翻攝）

因今年夏季多雨，台南官田菱角前幾期花受影響，結果率不佳，最近終於進入量產期，目前產量相當多，官田農會集貨場每天進貨量都超過1萬公斤，而在台北市場的共同運銷價格，則是每公斤50幾元，價格算是穩定。

因應產量增多，官田農會日前也到中北部行銷菱角，收到不錯效果，農會近來每天熟菱角、菱角仁的出貨量較行銷前成長2到3倍，目前每天都出貨100多盒，對於穩定菱角的市場價格，有一定助益。

官田區農會表示，因今年菱角初期開花受到雨季影響，9月底的產季開始菱角產量大減，集貨場每天送來共同運銷的菱角，只有幾十袋，每袋100公斤，因此透過農會共同運銷的菱角，每天只有數千公斤。

隨著天候影響因素消除，近來菱角的產量增多，農會每天運銷的數量來到100多袋，1萬餘公斤。而因菱角產量多，官田區農會10月底到11月初，一連4天到中北部行銷菱角，藉由菱角豬腳等現場品嘗，吸引不少婆媽到場，紛紛向農會訂購熟菱角與生菱角。

雖然目前菱角仍屬於盛產的狀態，但整個菱角採收的季節，預計最遲12月底就會結束，尤其北風吹起，就正式宣告菱角產季的結束。官田農會表示，想要品嘗新鮮的菱角美味，要把握最後的機會。

(中時 )