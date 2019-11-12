主播出身的蘇宗怡現主持汽車節目《地球黃金線》，她與多位專家網紅12日出席TVBS知識型網紅媒體見面會，她與節目上專業理性的形象不同，透露私底下對韓劇情有獨鍾，看到心儀的韓星就會少女心大噴發，還被錢毅爆料，「蘇宗怡第一次直播，我花了30分鐘全程看完，結果只看到額頭。」

蘇宗怡解釋，她從主播圈初入網紅界時，對直播不甚熟悉，才會鬧出笑話，但也馬上澄清，「其實我拍照技術很好，跟我出去玩過的朋友都知道，我非常會拍別人，所以手機裡都是別人的照片。」她提及夫妻兩人都愛車，有別於一般女生對車子很無感，她本身對車子很有興趣，也在主持節目的過程中吸收不少汽車新知。

蘇宗怡（右二）、狄志為（右）等專家網紅一起開心合照。（TVBS提供）

現場聚集不少專家網紅，包含暖心名醫江坤俊、痠痛剋星復健科醫師侯鐘堡、最美護理學博士許藍方、廣場舞天王Max、生活玩家蘇宗怡、都市玩家錢毅、雷神主廚雷議宗、美容保養專家Sam、王牌製作人小筠180、流行時尚專家李宣、保養彩妝專家Vanessa、髮界省話一哥Ryan、話題行銷高手狄志為、魔髮教主Abby、時尚造型大王王盈喬、甜心女生Erica以及國民女友祈錦鈅等人。

(中時 )