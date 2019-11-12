睽違2年再度站上台北海碩盃女網公開賽舞台，台灣好手徐竫雯帶著亢奮的心情一搏，可惜關鍵分掌握度差一點點，今天單打首輪1比6、4比6飲恨澳洲左手持拍選手珊德絲（Storm Sanders），待雙打賽事討回顏面。

賽後徐竫雯喊著：「好可惜喔！其實下場時我覺得準備好了，心情蠻亢奮的，可惜關鍵分掌握不好，第二盤發球局在分數很接近的情況下被破發。過去我面對左撇子選手戰績不是很好，我覺得他們在發球上因為角度比較不同所以挺吃香的。」

徐竫雯透露，比賽結束時心想：「嗯？結束了？」雖然有點早結束單打之旅，但她認為仍給曾經因傷長時間無法出賽的自己找回些信心，海碩盃結束後還要準備明年澳洲網球公開賽會外賽，他認為一切隨緣，不會太著急，今天稍晚徐竫雯還有雙打賽事，第一次和同胞李亞芯搭配，她笑著說：「先求不要打到彼此，也打算跟對手說不要打臉。」

(中時電子報)