立委蔡培慧今12日邀集衛福部及長照司、社家署等單位視察南投縣草屯、國姓、埔里等長照服務體系，實地了解偏鄉社工師加給、服務據點人力及供餐情形，衛福部允諾經費將會再全盤考量，適度調整，並提供滾動式檢討修正，以期完善長照2.0服務體系。
社區巷弄長照站的普及化有助於老人家就近與社會保持互動，但「巷弄長照站人力加值計畫」原本有補助1位專職人力，可是該計畫卻將在今年底結束，讓專職照顧壓力遽增，蔡培慧向衛福部要求，長照要好，社區據點人力定要充足。
長照司長祝健芳表示，「巷弄長照站人力加值計畫」已屆落日期限，因蔡委員一直提醒衛福部要留意社區據點對人力斷層的憂慮，衛福部將繼續保留早鳥方案精神，該名人力可繼續維持，但前提要持續做臨托服務(喘息服務)。
另有關社區供餐內容，蔡培慧認為社區據點是地方長輩的活力站，膳食營養均衡才可讓長輩保持健康活力。但目前以「每周開放時段做為業務費補助」的基礎並不合理，蔡培慧建議「應將據點規模、服務人數一併納入考量。」衛福部次長蘇麗瓊允諾「全台有3000多個點，經費要全盤考量，今年底前將召集縣市政府，完成改善檢討以供適度調整。」
交通是南投縣現行推動長照的一大阻力，且交通不便也無法吸引社工師到偏鄉服務，衛福部在蔡委員建議下，已在七月促成「交通接送試辦計畫」，補助偏鄉交通車接送長輩往返據點。蔡委員建議社工師也能比照居家服務員，提供偏鄉交通加給，以增加執業誘因。
蘇麗瓊次長表示，針對鼓勵社工師進到偏鄉已擬妥新措施，2020年起，社工師可依年資、學歷、執照、職業風險等方式增加薪點，第一年聘用社工師最高月薪可達44,892元，較舊制的定額補助多了2千元，預計有1萬多名社工師受益。
另有關邱慶禧理事長提到，希望增加洗澡車的補助和人力，好好洗澡對行動不便、長期臥病的老人家是一大幸福，衛福部表示，將會帶回去研議。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。