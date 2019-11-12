▲衛福部次長蘇麗瓊（中）在視察各社區關懷據點後也到埔基醫院長照大樓實地了解偏鄉社工師加給、服務據點人力及供餐問題。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮長廖志城（右）在埔基長照中心座談中，也特地趕至了解埔里長照上的各項問題。（楊樹煌攝）

立委蔡培慧今12日邀集衛福部及長照司、社家署等單位視察南投縣草屯、國姓、埔里等長照服務體系，實地了解偏鄉社工師加給、服務據點人力及供餐情形，衛福部允諾經費將會再全盤考量，適度調整，並提供滾動式檢討修正，以期完善長照2.0服務體系。

社區巷弄長照站的普及化有助於老人家就近與社會保持互動，但「巷弄長照站人力加值計畫」原本有補助1位專職人力，可是該計畫卻將在今年底結束，讓專職照顧壓力遽增，蔡培慧向衛福部要求，長照要好，社區據點人力定要充足。

長照司長祝健芳表示，「巷弄長照站人力加值計畫」已屆落日期限，因蔡委員一直提醒衛福部要留意社區據點對人力斷層的憂慮，衛福部將繼續保留早鳥方案精神，該名人力可繼續維持，但前提要持續做臨托服務(喘息服務)。

另有關社區供餐內容，蔡培慧認為社區據點是地方長輩的活力站，膳食營養均衡才可讓長輩保持健康活力。但目前以「每周開放時段做為業務費補助」的基礎並不合理，蔡培慧建議「應將據點規模、服務人數一併納入考量。」衛福部次長蘇麗瓊允諾「全台有3000多個點，經費要全盤考量，今年底前將召集縣市政府，完成改善檢討以供適度調整。」

交通是南投縣現行推動長照的一大阻力，且交通不便也無法吸引社工師到偏鄉服務，衛福部在蔡委員建議下，已在七月促成「交通接送試辦計畫」，補助偏鄉交通車接送長輩往返據點。蔡委員建議社工師也能比照居家服務員，提供偏鄉交通加給，以增加執業誘因。

▲埔里、國姓、魚池等地的長照座談，吸引各關懷據點熱烈到場參與。（楊樹煌攝）

蘇麗瓊次長表示，針對鼓勵社工師進到偏鄉已擬妥新措施，2020年起，社工師可依年資、學歷、執照、職業風險等方式增加薪點，第一年聘用社工師最高月薪可達44,892元，較舊制的定額補助多了2千元，預計有1萬多名社工師受益。

另有關邱慶禧理事長提到，希望增加洗澡車的補助和人力，好好洗澡對行動不便、長期臥病的老人家是一大幸福，衛福部表示，將會帶回去研議。

(中時 )