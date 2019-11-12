37歲高雲翔去年在澳洲拍戲時和製片王晶雙雙捲入性侵女編導疑雲，最近全案舉行庭審，也有更多證人站出提供口供。據媒體報導，一名僅和受害女交流過的外籍劇組人員透露，當時辦殺青宴時，受害女和老公也有出席，男方看起來很不開心，一度當眾痛哭。

據《澳洲新快報》報導，受害女上周三出庭時透露，當晚回到家後自己就先跑去浴室洗澡，因為覺得「自己身體很髒」，丈夫問她怎麼那麼晚回家，她解釋：「他們不讓我離開」，之後老公發現她腿上有傷，便決定報警。王晶的律師則問受害女老公，當天清晨是否曾打電話給王晶和受害女的介紹人，還大罵：「f**k you、f**k your family」，男子回應：「我不記得這樣說，但我跟他說我報警了」。

而後來幫受害女看診的律師今也現身法院，透露該女表示自己陰道和口腔被侵犯，但醫生檢查口腔時沒發現異狀，倒是在該女雙腿發現不少瘀青，也透露受害女當下情緒焦慮、不開心，受害女被性侵後曾吃了避孕藥，然而醫生表示不記得是誰給她吃藥建議，但因受害女強調自己曾以生理期為由躲避遭性侵，王晶律師反問，服用避孕藥是否是這類事件的例行處理程序？醫生點頭同意。

(中時電子報)