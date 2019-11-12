桃園市藝文園區鴿子相當多，市議員郭麗華認為恐引發傳染病、衛生等情況，市府表示，將會專案處理。（市議員郭麗華提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園有鴿害？桃園藝文特區藝文展演中心周邊近年飽受鴿害問題，屢見大批鴿群棲息公園綠地與人行空間，市議員郭麗華、余信憲指出，鴿害衍生環境、交通與傳染病等問題，市長鄭文燦表示，會採專案方式處理，將參酌地方居民意見，朝設驅鳥設施並宣導勿餵食方向改善。

郭麗華、余信憲指出，出示2張展演中心前方鴿群與民眾互動照片，先問鄭文燦看了有什麼感覺，鄭說，「人很悠閒，連鴿子也來了」，但郭接著說，鴿子雖來了，但造成居民住家很大困擾。

「鴿群聚集是否幸福？」郭麗華問衛生局長王文彥，王文彥說，幸福美麗中間會有不幸的疾病，是可以預防的，不過依據過往統計，腦膜炎發生率不高，郭說，「我們值得冒險嗎？」

議員緊接著問環保局長呂理德、文化局長莊秀美與農業局長郭承泉等人，如何處理展演中心鴿害問題？她認為，貓狗遭棄養可以收容處理，建議農業局考慮將野鴿收容，並採雄雌分離，不讓野鴿繁衍，「不要傷害、撲殺牠，採收容處理」，否則各局處推來推去不是辦法。

農業局長郭承泉說，處理鴿害最重要是不要餵養，會積極處理如跟里長來合作；鄭文燦表示，鴿害若衍生流感、日本腦炎、環境汙染等疑慮，或是帶個居民生活不便，市府將執行專案，設置驅鳥設施，並勸導不要餵食。

(中時 )