市議員萬美玲（右）對於校園消防安檢問題相當關心。（市議員萬美玲提供／甘嘉雯桃園傳真）

學校安全亮起紅燈？市議員萬美揭露桃園市總共有77所高中以下學校消防安檢不合格，其中桃園區高中以下36所學校就有25所不合格，不合格率高達70％，有3萬個孩子暴露火災風險之下，安全堪虞，市長鄭文燦同意以統籌方式整合處理，各級學校以達到消防安檢標準為原則。

「開單對象不是開學校，其實是開罰教育局」，萬美玲表示，消防安檢項目包括緊急廣播、排煙、滅火器逾期、自動警報器出問題等，不合格率高達70％，學校被消防局開單，還不是學校自己要去繳納。

「市府一手開罰、一手卻不給經費改善」，萬美玲說，這些消防安檢不合格的學校，教育局並沒有編足經費改善，教育局不能一直不去改善學校的消防設備，卻一直讓學校因為消防安檢不合格而被開罰，教育局長高安邦表示，教育局有編列4000萬元的相關消防改善費用。

鄭文燦表示，學校消防設備一定要合乎標準，安檢也要徹底，市府將組專案小組，參考其他縣市作法，提出改善計畫，而教育局108年度共核定216校進行改善，另有4校因金額較高，經審查後將請學校修改報教育局後儘速核定。

(中時 )