現場民眾看到馬英九和洪孟楷掃街拜票，紛紛上前爭相拍照，馬英九途中自掏腰包買了香蕉、芭樂、以及他最愛吃的紅豆餅。（戴上容攝）

2020年大選倒數，前總統馬英九12日到林口中正路傳統市場，替國民黨新北第1選區立委參選人洪孟楷輔選，除市場掃街外，馬英九還穿起圍裙到肉鬆店體驗「一日店長」，吸引大批支持者爭相購買，場面熱鬧。

現場民眾看到馬英九和洪孟楷掃街拜票，紛紛上前爭相拍照，馬英九途中自掏腰包買了香蕉、芭樂、以及最愛吃的紅豆餅，面對民眾相約合影，馬英九和洪孟楷熱情擺出姿勢，大展高度親和力，市場人潮擠得水洩不通，現場氣氛熱絡不已。

此外，馬英九到肉鬆店化身為「一日店長」現場幫民眾裝售肉鬆，支持者紛紛爭相購買；洪孟楷一旁拿著標語「馬英九、洪孟楷賣肉鬆，鄉親幸福又輕鬆」推廣林口特色並表示，希望有幸當選，使「中央地方一條心」，讓林口區有更好的發展、更好的觀光、更好的規畫。

馬英九表示，洪孟楷是新一代的佼佼者，他的勝敗也攸關國民黨的成敗，希望大家全力支持他，並笑稱和洪孟楷的媽媽郭素春曾是同事，都做過國大代表，「但是你不必叫我馬伯伯，叫我馬哥哥就好」風趣言語，逗得大家一陣歡笑。

馬英九誇讚洪孟楷，在許多場合幫國民黨全力澄清、辯護，洪年輕、幹練大家有目共睹，有幸當選一定會為國民黨帶來紅利，洪孟楷感謝馬英九大力的支持，現場「凍蒜聲」不斷。

(中時 )