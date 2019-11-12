軌框搬運機組。（台鐵局提供）

軌框搬運機組。（台鐵局提供）

軌框搬運機組。（台鐵局提供）

為強化全台軌道品質，台鐵局持續辦理路線重軌化及長軌化工程，而「道岔」是其中最弱的一環，因為過去使用的木枕型道岔受台灣天氣潮濕影響，容易腐爛，木枕只要腐爛，會讓扣夾力、螺栓鬆動，增加行車事故及出軌風險。台鐵局正積極將木枕型道岔更新為PC型（預力混凝土）道岔，以提升軌道結構與行車速度。

據台鐵統計，全線道岔數3619套，目前已完成PC道岔1217套，但木枕及合成枕仍有2402套需更新。

台鐵局工務處長陳仲俊表示，將木枕更換為PC枕後，就不會有枕木腐爛現象，枕木腐爛會造成軌道不穩定，易有風險；過去枕木壞掉，維修人員得一根一根換，在保養上耗費人力、時間，但新購的600套道岔可用「軌框搬運機組」更換整組道岔。

台鐵局路線科長陳宏光表示，道岔更新工程需要6小時，通常在夜間施工，相較於怪手施工，軌框搬運機組作業更有效率，工作時間減少，又不影響交通，加上台鐵受三大節日或春節影響，路線須保持暢通，在人力短缺狀況下，一年實際只有40周可施工，若要快速更換完成，目前僅4組軌框搬運機組，預計年底前還要增購3組。

台鐵局表示，600套道岔陸預計111年全數更換完成，但仍有327套PC枕道岔需再採購，待購案完成後將陸續投入全台各工務段，以提高全台灣軌道路線結構與品質，提供安全、舒適乘車環境為目標。

(中時 )