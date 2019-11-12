林口銀光咖啡館開幕！侯友宜：一個月咖啡免費喝（戴上容攝）

新北市第三處結合長照、物理治療的複合式銀光咖啡館12日上午於林口盛大開幕，新北市長侯友宜出席揭牌表示，咖啡館結合各項專業，打造輕鬆複合式的環境，侯表示未來將再設銀光食堂、銀光茶棧、銀光咖啡館等共16家長照站，透過一站式服務預防衰弱、延緩老化，讓長者活得健康、快樂。

侯友宜出席揭牌儀式，現場致詞時和店長「討價還價」爭取「開幕第一個月，喝咖啡免費」獲得現場長者們支持，他開玩笑說「不可以騙人喔，我是警察出身專門抓詐欺犯」現場笑聲、掌聲不斷。

由世大運選手村轉型的林口社會住宅出租給小家庭、單身青年共有2500戶，另規畫服務中心、幼兒園、老人服務中心等。新北市衛生局將社會住宅C區1樓空間作為銀光咖啡館使用，結合社區內長照、居家照顧、瑞齡學堂與生活照顧服務提供「一站式服務」。

「光這個九宮格去踩，就可以訓練腳的肌耐力，針對不同肌肉群，也有設計不同的運動方式」侯友宜在專業治療師指導下，體驗引自國外的運動器材和為長者設計的復能運動器材，並大讚店內各項設施很專業。

此外，侯友宜也化身一日咖啡師，在咖啡老師指導下手沖咖啡分享長者，他鼓勵大家一起走入銀光咖啡館，一起體驗休閒時光，讓這裡成為青銀交誼的最佳場所。

侯友宜表示，新北市政府4年內將再打造銀光食堂、銀光茶棧、銀光咖啡館等16家長照站，提供更多家庭照顧者及被照顧者喘息舒緩的據點。

(中時 )