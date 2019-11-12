沙丘鶴。（拍鳥俱樂部王姓鳥友提供／潘建志屏東傳真）

田鷚（音六）。（蔡乙榮提供／潘建志屏東傳真）

恆春半島新紀錄鳥種頻出！今年鳥友陸續在恆春半島發現台灣不曾紀錄的「西方澤鵟」及「沙丘鶴」，加上多年前曾經被拍到今年才確認的「田鷚」（音六），將在月底召開的「中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會」第4屆第3次會議中進行審查。

恆春半島3種新鳥種將與其他7種在台灣其他地方發現的新鳥種，一起在會議上審查，若全數通過，台灣紀錄鳥種數將拉高至670多種。墾丁鳥達人蔡乙榮是7名審查委員之一，他表示恆春半島3種新鳥種通過紀錄的機會非常高。

經營民宿的鳥友吳嘉錕10月底將他在龍鑾潭北岸溼地拍到兩隻澤鵟打架的照片分享到臉書上，被眼尖鳥友發現其中一隻羽色，與常見的東方澤鵟明顯不同，經確認後是西方澤鵟雄成鳥。屏東鳥會指出，西方澤鵟分布於中亞、南亞、歐洲和非洲，在東亞的紀錄非常少。

沙丘鶴是10月31日王姓鳥友發現，照片分享至群組並確定鳥種後，引來鳥友一陣驚呼，直呼「中大獎了！」蔡乙榮說，沙丘鶴主要分布在北美，東西伯利亞有少量，會飛至大陸浙江、江蘇等地度冬，會在恆春半島現蹤應該是「迷鳥」。

田鷚則是多年前已被拍到，不過因為長得太像「大花鷚」而被忽略。蔡乙榮說，在台灣大花鷚很常見，因為和田鷚長得很相似，必須要仔細比對才分得出來。至於月底會議將審查的10種新鳥種，必須要提出照片、描述紀錄等證據，確定非飼養逃逸，並經過7位委員一致通過，才能列入台灣紀錄鳥種。

(中時 )