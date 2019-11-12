屏東縣潮州鎮光春國小非營利幼兒園，12日舉辦新建工程動土奠基典禮，縣長潘孟安表示，縣府將逐年於縣內小學增設非營利幼兒園，並新增公立幼兒園，目標是讓縣內公共化幼兒園比例達4成，希望減輕家長經濟負擔，提供幼兒健康成長環境。
屏東縣政府向教育部爭取「校園社區化改造計畫─友善育兒空間」新建幼兒園園舍工程經費，選定在東港鎮東興國小、潮州鎮光春國小及里港鄉三多國小新建3所非營利幼兒園，希望落實「擴大幼兒托育公共化」目標。
目前屏東縣2至5歲幼兒，就讀公立國小附設幼兒園、鄉鎮立幼兒園、非營利幼兒園、社區互助教保服務中心等公共化幼兒園比例已達35.27％。縣府將在教保服務供應量不足的鄉鎮優先增設公共化幼兒園，希望112學年屏東縣公共化幼兒園比例達到4成。
縣府教育處表示，潮州鎮2至5歲幼兒有1367人，目前鎮內公共化幼兒園總核定招生數為385人，亟需提升公共化幼兒園服務量。光春國小非營利幼兒園為2層樓共8間教室，預計109學年度成立，將招收小班1班16人，中大班3班90人，共106人。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。