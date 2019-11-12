潮州鎮光春國小非營利幼兒園新建工程動土，縣長潘孟安表示，要讓屏東縣公共化幼兒園比例達4成，減輕家長們的經濟負擔。（潘建志攝）

屏東縣潮州鎮光春國小非營利幼兒園，12日舉辦新建工程動土奠基典禮，縣長潘孟安表示，縣府將逐年於縣內小學增設非營利幼兒園，並新增公立幼兒園，目標是讓縣內公共化幼兒園比例達4成，希望減輕家長經濟負擔，提供幼兒健康成長環境。

屏東縣政府向教育部爭取「校園社區化改造計畫─友善育兒空間」新建幼兒園園舍工程經費，選定在東港鎮東興國小、潮州鎮光春國小及里港鄉三多國小新建3所非營利幼兒園，希望落實「擴大幼兒托育公共化」目標。

目前屏東縣2至5歲幼兒，就讀公立國小附設幼兒園、鄉鎮立幼兒園、非營利幼兒園、社區互助教保服務中心等公共化幼兒園比例已達35.27％。縣府將在教保服務供應量不足的鄉鎮優先增設公共化幼兒園，希望112學年屏東縣公共化幼兒園比例達到4成。

縣府教育處表示，潮州鎮2至5歲幼兒有1367人，目前鎮內公共化幼兒園總核定招生數為385人，亟需提升公共化幼兒園服務量。光春國小非營利幼兒園為2層樓共8間教室，預計109學年度成立，將招收小班1班16人，中大班3班90人，共106人。

(中時 )