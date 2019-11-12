康橋國際學校林口校區小學部每週二下午下課鐘聲一響，孩子們從四面八方湧入圖書館，興高采烈地參加「校長說故事」，聽校長楊士賢像魔法師般用他溫柔厚實的聲調，將故事轉化為生動的畫面，讓情節躍動於孩子眼前，故事結束以後，楊士賢身邊總是圍繞許多孩子爭相討論故事情節。

楊士賢這周為同學帶來「世界不是方盒子」故事，有趣又勵志的內容，搭配充滿磁性的聲音，同學們全都目不轉睛、仔細聆聽，故事結束以後，小朋友全圍繞楊士賢身邊，並指定要和最愛的校長「愛的抱抱」，現場氣氛溫馨。

楊士賢說，今天的「世界不是方盒子」故事繪本，是講述一位伊拉克建築師從小和別人與眾不同，總認為「房子不一定要方的」，長大後經過重重困難和堅毅不拔的努力，終於獲得大家認同，成為聞名世界的建築師，現在全世界到處都有他的建築作品。楊士賢表示，故事的核心想傳達給小朋友「每個人都不要忘記自己的能量」。

楊士賢表示，閱讀就像鑰匙一樣打開孩子的夢想，希望透過每周二下午「校長說故事」的片刻時光，讓故事在小朋友心裡埋下種子，長大後逐漸萌芽、實現夢想；他也呼籲，現代父母工作繁忙，若能抽出時間，實踐親子共讀，不僅讓親子關係更緊密，也能從中培養孩子正確的觀念與邏輯。

六年級的何政宸在每周二的「校長說故事」活動中從未缺席，他說「校長的故事總是很精采」，每個周二都和同學相約圖書館聆聽，在同學間深獲好評，讓人不想錯過，他發現校長的故事圍繞品格教育，再透過有趣的方式傳達給大家，讓他獲益良多。

康橋學校表示，面對迅速變化的世界，需要舉一反三的創造力，「校長說故事」像施展魔法，讓孩子透過閱讀，豐富想像的厚度，從書中找到生命的價值與不同生活經驗，強化孩子面對各式挑戰的能力，培育其成為終身學習者。

(中時 )