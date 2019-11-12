7歲女孩眼睛被同學塞進幾十張紙片 校長：他們沒有惡意

最近大陸河南許昌禹州市一件女童在學校遭霸凌事件引發社會關注，該案受害女童只有7歲，其母發現她眼睛裡經常掉出紙片，送醫檢查後竟從眼睛裡夾出數十張小紙片。此事經舉報並調查後，校長與班導師受到行政懲處，新聞曝光後引來數百萬大陸網民關切，並嚴厲抨擊教育當局處分太輕，為人父母者會非常擔憂孩子在校內的安全。

據陸媒《看看新聞》報導，禹州市磨街大澗學校7歲女學生眼睛被同學塞幾十張紙片一事引發網友關注。11月12日，禹州市教育體育局對此事發佈調查處理結果。大陸的《央視新聞》官方微博也對此做了報導。

報導說，許昌禹州的李女士有天在家中突然發現，在禹州市大澗小學就讀二年級、年齡只有7歲女兒，偶爾會從眼睛裡會冒出一些小紙片。從9月29日至今，李女士帶著女兒多次前往醫院就診，而從她眼睛裡取出的小紙片更是多達幾十張。

女童表示，紙片是被學校的男同學塞進眼睛的。當天有兩名小男生將女兒按在地上，由另外一名小男生往女兒眼睛裡塞紙片。

事件經過調查後，該小學的王校長承認，確實有孩子往李女士女兒的眼睛裡塞了紙，但他表示這只是孩子間的玩鬧，沒有惡意。調查結果也表明如女童所述，有3位男學生參與，強塞紙片到她眼睛裡。

報導說，當地教育局對磨街鎮教育總支書記進行約談，責令該校校長和該班班主任寫出深刻檢查，並全市通報。

新聞曝光後在微博上引起巨大的反響，短時間內直奔熱搜排行榜冠軍，有數百萬人搜索新聞，並有數萬條留言抨擊該校校長與教育局，群情激憤地表達了許多為人父母者的憂心。

憤怒的網友留言指稱，校長認為這種霸凌「沒有惡意，難道這還是好意嗎？」「這根本不是通報能夠解決的事情，誰家孩子還敢送進去上學。眼睛還能要麼，身體的事情可以鬧著玩嗎！」「事情鬧這麼大也不過是批評教育？下次讓再受到校園霸凌小姑娘直接用刀子捅回去好了。」

(中時電子報)