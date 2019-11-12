二年級剛從高中部普通班轉至綜合職能科美工組的趙晉呈，開始接受專業科班訓練，學習各式美工技巧與藝術媒材創作。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

趙媽媽鄭文貞(左起)、趙晉呈，與和美實驗學校校長吳星宏一起出席頒獎典禮領獎。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國立和美實驗學校美工科二年級學生趙晉呈，去年榮獲第17屆文薈獎圖畫書類第二名，今年再以「人生的收藏」獲獎，校長吳星宏表示，從小愛畫畫的晉呈是自閉症身障生，就讀國中部以來展現天賦，畫出心中動人多彩的光芒。

文化部連續18年為全國身心障礙者舉辦文藝獎，近年由彰化生活美學館主辦，家住彰化市的趙晉呈二度拿下亞軍，畫作用色大膽，線條精致優美，神韻表情生動，對動物的描繪也唯妙唯肖：學校師長、母親鄭文貞都陪同領獎。

鄭文貞表示，他幼稚園就喜歡搶哥哥的畫筆塗鴉，上小學後發現他因難以表達，自我情緒管控能力較差，畫畫時卻特別安定沉穩專注，開始買大量畫具鼓勵他自在揮灑，常早上帶空白畫冊去上學，回家時已整本畫滿，小六時首度報名文薈獎就入選佳作。

美工科老師蕭世宏指，國中時期晉呈就已顯露藝術天分，因他學習狀況不錯，原本直升高中部普通班，卻因課業落後，高二才轉進綜合職能美工科，也是首度學習專業美工技巧和各式藝術媒材創作，相信明年參賽報獎必定也有好表現，校方明年將在校內學生畫廊舉行美工科畢業聯展，也將鼓勵他舉辦個展。

(中時 )