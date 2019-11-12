檢警今年8月偵辦跨國詐騙集團案，逮捕10名在越南機房的台嫌，台北地檢署今再指揮刑事局發動搜索，約談詐團成員詹竣宇等多人，但檢警發現詹嫌是欣欣大眾董事長詹鴻圖之子，詹嫌涉嫌負責招募車手赴越南以電話詐騙大陸人士，檢察官複訊後向法院聲押禁見。
詹鴻圖是去年1月，接任欣欣大眾董事長，他在百貨業經驗達28年，打破欣欣大眾董事長一向為軍系背景出身的傳統。
檢警獲報，指台灣詐欺集團假冒是大陸電商龍頭阿里巴巴旗下天貓，打電話向大陸民眾謊稱訂貨被設定成分期付款，如不限時繳費就會多扣款項，向多名大陸民眾詐騙，今年7月查出詐欺集團遠赴越南架置機房犯案，今年8月初，先逮捕搭機返台的10名詐團台嫌。
檢警今循線約談詹竣宇到案。檢警懷疑，詹嫌是詐欺集團車手頭，負責招募民眾加入集團當車手，或赴越南機房打電話去大陸詐騙，涉及詐欺罪。檢方訊後以詹嫌涉及詐欺罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見。
(中時 )
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