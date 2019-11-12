化縣水五金參訪團，赴日本九州參訪日本第一衛浴品牌TOTO位於小倉的三處工場，彰化縣長王惠美13日加入參訪團行程，此行並將與日方簽訂合作意向書，希望複製日本的成功經驗，讓彰化縣水五金產業提生製造技術、導入自動化與智慧化生產。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣工商發展投資策進會與水五金產業組成參訪團，會同經綠、建設、社會及衛生等局處，11、12兩天與縣內水五金業者赴日參訪全球水五金龍頭TOTO衛浴工廠，了解自立工廠的友善設施，也針對製造技術和智慧生產議題交流取經，盼建立長久合作關係，複製成功經驗。

位在彰化鹿港頂番婆地區的水五金產業，每年產值高達600億元，率隊的工策會總幹事陳柏村表示，參訪團參觀位在九州小倉的TOTO無障礙工廠、第1和第2工場，縣長王惠美預計13日加入參訪團，並將與日方簽訂MOU合作意向書。

參訪團先後拜訪SUNAQUA TOTO株式會社代表取締役社長田中江美、TOTO小倉第1工場長桑井政德，對自立工廠內僱用大量的身障者，可獨立作業，並懂得順應自身特殊需求，設計生產出符合市場需求的身障衛浴產品，印象深刻。

陳柏村說，TOTO株式會社第三部門子公司是由福岡縣政府、北九州市出資設立，在全社員148名員工中有96人持有政府發放殘障者手冊，身障員工占65％以上，經訓練後都能獨立作業，公司獲經費補助配置障害者職業生活相談員30名、精神保健士1名；此行特別考察TOTO的友善勞動環境設施，盼做為改善縣內勞工職場環境的參考。

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