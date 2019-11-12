國民黨不分區名單公佈在即，長期耕耘新移民議題的國民黨立法委員林麗蟬，於臉書推出紀錄新移民百工百業的短片向黨中央喊話，期望黨在規劃不分區席次時，能看到長期在台灣社會被忽略及誤解的新移民族群。

之所以會有這支短片，林麗蟬說是在因緣際會下認識了一群愛拍片的年輕人，他們因認同她所倡議的族群理念，深覺新移民議題應廣為社會關注，便表達願以無酬的方式合作，拍出一支專屬新移民的公益短片，並把「真實的新移民」訂為影片主題，讓觀眾能擺脫刻板印象及傳統主觀想像，引導大家以正確的方式去看待這個多元的族群。

林麗蟬指出，這支影片是在她和導演多次討論後，共同決定藉由紀錄新移民的日常職業與生活，來顯現台灣處處都有新移民在為這塊土地打拼的身影。她也說，在很多民眾的傳統誤解裡，新移民的職業大多屬於低薪且高勞力付出的行業，但事實上，目前我國約54萬位婚姻移民的職業，括及士農工商，和在地台灣人並沒有任何不同，早已超乎傳統刻板印象，所以不能再以老舊的想像來認識新移民，而應用開放的心態來實際接觸我們、瞭解我們。

林麗蟬表示，建立族群友善的社會是她進入立法院以來，不曾也不敢忘過的使命，而新移民在生活中遭受的誤會、委屈，甚至是不公，都應該要被政府重視，其權益更應該被保障，所以一定要有人繼續為這個族群發聲，將新移民最真實的面貌，反映給社會大眾與政府官員，並代表所有新移民家庭，以實質有效的作為，捍衛他們生活中的各項權益。

影片中十位來自大陸、東南亞及歐洲國家的新移民，從事的職業分別為農業、漁業、音樂老師、駕訓教練、房屋仲介、攝影師、國小老師、布袋戲演員、藝術家及播音員，林麗蟬強調，每個人都在自己的崗位上盡心盡責，對台灣的貢獻及認同感，不比任何一位在地人少，她並再次提出呼籲，以正確的方式來識讀新移民族群，才是符合公平公義的社會價值。

林麗蟬於2015年被提名為我國首位新移民立法委員，在第九屆立委任內，積極推動保障新移民權益，同時為國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團社福小組成員之一，協助韓陣營研擬新移民政見，並針對新移民事務提供諮詢與建議；其主張將未納保懷孕新移民婦女納入健保的政見，日前引起廣泛討論。

＃新移民＃林麗蟬

影片連結：

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(中時 )