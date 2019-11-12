台灣最長壽的古裝鄉土劇《戲說台灣》自2001年7月30日開播，如今已超過千集，不少人從小看到大，近期《戲說台灣》引進不少新面孔加入，加上過去的熟面孔，也造成網路討論度高漲，《中時電子報》就為您整理出5位讓你一眼覺得好熟悉的熟面孔與新加入的新面孔介紹報你知。

一、冠志

男星冠志（右）在戲劇中有不少演出，是不少婆婆媽媽的夢中情人。（圖／翻攝自戲說台灣臉書）

演出多檔本土劇的演員冠志，可以帥氣也可以搞笑，《戲說台灣》當中能有不少角色呈現，甚至還能扮老或是接時裝劇，是本土劇觀眾常看到的演員之一。

二、陳玹宇

新生代演員陳玹宇近期也參加了《戲說台灣》的演出。（圖／翻攝自陳玹宇臉書、華人創作提供）

新生代演員陳玹宇曾在《三明治女孩的逆襲》中飾演子閎的助理兼好友阿甘，雖然出場時間不長，但卻在前面戲份有點綴的效果。隨後也參演了《超完美任務》與《美味滿閣》，近期更參演了《戲說台灣》讓戲路更廣也讓更多觀眾認識到他。

三、余宥樂

余宥樂演出過多部大愛與公視戲劇，近期也在商業戲劇中有精彩表現。（圖／翻攝自余宥樂臉書）

出道多年的余宥樂在不少戲劇都能看到他的演出，演過不少公視與大愛戲劇的他，也在偶像劇中演過不少角色，近期更參演了即將推出的偶像劇《腦波小姐》，而他也在《戲說台灣-月老收姻緣煞》中演出男主角，拓展出更多觀眾群。

四、楚翔

在八點檔有精彩表現的楚翔，近期到《戲說台灣》演出，也讓不少觀眾從七點就開始看到十點。（圖／翻攝自楚翔臉書）

在八點檔中讓不少觀眾認識的楚翔，從《世間情》、《甘味人生》、《一家人》，一路演到《金家好媳婦》與《炮仔聲》，近期更參演了《戲說台灣-媽祖的神奇門板》。

五、陳威翰

7點檔本土劇中的大眼帥哥陳威翰，也是觀眾常在網路討論的演員之一。（圖／翻攝自陳威翰臉書）

經常看《戲說》的觀眾一定認識這位帥哥，眼睛大又細長適合古裝的陳威翰，常在古裝中飾演重要角色，亦正亦邪更是讓不少觀眾印象深刻，他也曾到大陸拍戲，更是演過清朝貴族角色，角色多變令人驚嘆。

(中時電子報)