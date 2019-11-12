參賽選手透過不斷的練習，在比賽中呈現最佳作品，成績亮眼。（謝瓊雲攝）

鄭雅心同學(左)、張沛歆同學(右)的翻糖蛋糕作品榮獲銀牌。（謝瓊雲攝）

中州科技大學餐飲廚藝系在陳德勝帶隊指導下，參加南開科大「第三屆南開聖誕節靜態展示交流賽」，6人分別組成3隊參賽，共榮獲烘焙工藝組薑餅屋、藝術麵包、翻糖蛋糕3面銀牌；其中李佳家、王懷慶、溫博淵，上月中剛奪得國際青年創意美學暨國際菁英名廚競賽獎項，這次再奪又奪銀牌獎，捷報連連。

此次比賽獲獎的同學是：-四年級李佳家、三年級王懷慶同學；烘焙工藝組翻糖蛋糕銀牌獎-二年級鄭雅心、張沛歆同學；烘焙工藝組藝術麵包銀牌獎-一年級溫博淵、林心如同學。

勇奪烘焙工藝組薑餅屋銀牌獎的四年級李佳家、王懷慶兩人，已是獲獎常勝軍，此次在薑餅屋的設計上，以「歡樂迎聖誕」為主題，集合聖誕老公公、麋鹿、聖誕樹、雪人等所有聖誕節元素，十分符合過節熱鬧繽紛的氣氛。

二年級鄭雅心和張沛歆製作的翻糖蛋糕，則以南北極的企鵝、海豹作為題材；鄭雅心說，透過比賽不斷修改精進自己的能耐最後獲獎，還能觀摩交流其他人的作品，收穫滿滿。

指導老師陳德勝說，走出校園參與各項競賽，藉比賽觀摩各校選手與業界的最新創意，獲得廚藝界最新訊息，才知道人外有人，天外有天；他也鼓勵學生勇於嘗試，即使失敗，也能在廚藝交流中觀摩成、擴展視野，都是難得寶貴的經驗。

(中時 )