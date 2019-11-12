一名女子長年受咳嗽所苦，何姓按摩師向女子獻策，指他有獨門絕活可以改善，要求女客脫光以協助她「爆汗」，卻趁機性侵，被依強制猥褻罪的何姓按摩師在台北地方法審理時，竟然辯稱以為女客人喜歡他，不過，法院根據事證，判處何徒刑10月，全案可上訴。

何姓按摩師在台北市某養生館任職，2018年7月3日晚間，何替被害人按摩，被害人一直咳嗽，何表示他有獨門絕活，爆汗就可以改善，接著要求對方褪去內衣褲、換穿和服，並趴臥於按摩床上，將舌頭放到被害人的嘴裡，並隔著和服咬她的胸，被害人閃躲，以口頭表示拒絕，但何並罷手。

按摩師性侵女客，台北地院審理後將他判刑10月。（王己由攝)

法院審理時，何辯稱沒有強制猥褻，是被害人一直抓他的手與大腿，手背有碰觸到他的下體，他以為被害人喜歡他，才親被害人。法院根據事證、被害人被侵害後的就診資料，認定被害人在案發後接受心理諮商，創傷反應包括睡眠受影響、每日做惡夢、食慾減少、體重驟降，身心產生重大之影響，與何的辯詞不符，認定何的犯罪行為，判刑10月。

(中時 )