基隆東岸廣場結合美食、商城，頂樓還有景觀跑道。（許家寧攝）

基隆東岸廣場成功改造，奪台灣建築獎首獎殊榮。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆東岸廣場過去老舊、陰暗，是許多市民避而遠之的是非之地，還被市民戲謔為「天空競技場」， 市府3年前將廣場進行改造，結合商場、空中花園及運動跑道，成為基隆都心新地標，今年參加台灣建築獎，一路過關斬將在177件參賽作品中，榮獲首獎殊榮。

東岸廣場舊稱和平廣場，原為兩層樓露天建築物，過去長期作為停車場使用，陰暗不開放空間，吸毒、鬧事成為治安死角，2016年底業者約滿後，市府推動「促進民間參與公共建設」案件，由業者投入2億元經費，將毒瘤變黃金，改造成市區新地標。

林右昌表示，東岸廣場是基隆的都市門戶，也是許多郵輪與旅客來到基隆的第一站，過去建物空間狀態破敗，且滯塞住都市節點，嚴重阻礙都市發展，在建築師團隊建議下，新建的4層樓建築以公共、開放空間為目標，並順利在去年2月正式開幕啟用。

東岸廣場啟用後喜訊不斷，去年才拿下有「促參界奧斯卡」之稱的「金擘獎」，近來又在建築師雜誌年度盛事「台灣建築獎」中獲得首獎；林右昌說，東岸廣場改頭換面已經成為基隆港都市地標，並帶入新的商業活動，為市民廣場注入年輕活力。

林右昌說，近年基隆的改變，相信市民有目共睹，這次得獎對基隆的意義重大，不只單純對景觀再造的肯定，而是將讓原本沒落景象，還被鄉民們戲謔稱為「天空競技場」，打架、吸毒事故頻傳的東岸廣場，翻轉成為人來人往的商業與休憩空間。

(中時 )