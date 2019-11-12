本周香港羽球公開賽，寶島選手也前往挑戰，不過當地「反送中」抗議風波持續，中華羽球隊總教練蔡佳欣透露，就算比賽場館紅磡體育館和下榻飯店距離相當近，大會仍安排接駁車接送選手，球隊也提醒選手晚上不要出門。

今天香港網友號召發動「黎明行動2.0」，包括香港理工大學通往港鐵紅磡站的天橋等多個地區出現交通堵塞的情況，而香港羽球公開賽比賽場地紅磡體育館就在理工大學旁邊，蔡佳欣表示，雖然仍有不少球迷進場看球，但附近地鐵站感覺有點冷清。

蔡佳欣補充，這次比賽下榻飯店跟紅磡體育館距離相當近，走路甚至不用5分鐘，但大會為了選手安全，仍安排接駁車接送，班距15分鐘，中華羽球協會理事長張國祚亦在選手、教練群組上提醒所有人注意安全。

香港羽球賽今天進行會外賽及混雙會內賽，女單白馭珀21比14、21比8擊敗地主選手梁悅儀，收下會內賽門票，明天第一輪預計上午11點40分出站泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），希望能夠突圍，對於當地狀況，白馭珀表示大家不太出門，也不會去鬧區，每天來回場館、飯店，基本上感覺還好。

(中時電子報)