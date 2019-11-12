（讀者提供/李文正提供）

北市北投區洲美快速道路今清晨4時許發生死亡車禍，24歲張姓小開因精神不振，開車時打瞌睡，撞擊正在執行橋面伸縮縫止滑工程的李姓工人，再撞上工程車的升降尾翼尖銳處，導致李男被左大腿截肢，失血過多死亡，張辯稱，恍神釀成意外，不斷對死者太太、4名子女鞠躬道歉，依檢察官複訊後諭令5萬元交保。

張姓駕駛昨才剛替淡水一間鮮果行應徵送貨司機，工作時間每天早上5點到中午1點，日薪1500元。張稱，昨天晚上10點睡覺，凌晨3點多出門採購水果，剛上快速道路的閘道，就因打瞌睡撞擊路上的三角錐後驚醒，反應不及撞死施工李姓工人。

54歲李姓死者則是營造公司下游外包商，家中有4名子女，2名女兒均以結婚，長子已經20多歲，李妻在相驗遺體時情緒激動，質疑張姓駕駛說供稱時速只有70到80公里，李妻痛罵，既然都昏昏沈沈，又怎麼能說出車速，車速應更快才對，而張則男不斷說對不起。

張供稱是撞到三角錐後才驚醒，張開眼就撞上前方工程車，檢警勘驗行車紀錄器，並未發現有減速痕跡，而張男酒測值為0，並沒有其他違法跡象，未對肇事男子採集尿液。

(中時 )