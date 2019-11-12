導演張作驥和《那個我最親愛的陌生人》演員呂雪鳳、張曉雄、李英銓、劉承恩、林郁璋等人12日出席媒體餐敘，聊到主演群觀後感，呂透露：「坦白說，張作驥怎麼會找我當女主角，一定是女兒（李夢）嘛。」原來電影最初是拍攝李夢視角，兩人本來都是雙女主的戲份，但李夢之後被剪掉不少戲份。

張作驥解釋，第一是大陸演員李夢因原本的工作習慣，身邊總會有許多助理，加上她漂洋過海來台灣，有很多要改變跟適應的，再來是她有一條跟道上兄弟有感情戲的支線全被剪，最終拍出來就變成呂雪鳳成女一。

呂雪鳳也直言跟李夢不僅片中不對盤，戲外也看不慣對方的一些舉動，「開拍時機器、燈光都在曬太陽等她，她為了一搓頭髮摸了15分鐘，那時候很討厭她。」可是呂沒有訓她，了解這是工作習慣差異，且當兩人卸完妝收工，李夢依舊喊她媽，還會一起抽菸小聊，她也開示李夢：「跟她說拍張作驥的片不要問為什麼，我跟張合作那麼久，到現在也不知道為什麼。」

而入圍金馬的小演員李英銓則說看完後才知道原來故事長這樣，「拍的時候只覺得這一家人很不開心，不知道發生什麼事，第一次看有一點不懂。」低調的他還說班上只有兩位同學知道他拍電影，還請老師不要公布出來，即使入圍金馬，以後也沒想繼續當演員，笑說：「太累了。」

張作驥這次拍片取材自過世母親的經歷，張母還在的時候罹患失智症，常會無故猛抓牆壁，他在牆上貼保麗龍避免媽媽受傷，結果1個月前家裡又傳出抓牆壁的聲音，「那個牆的相對位置是隔壁家客廳，晚上不會有聲音吧。」怪聲從何來至今未解。

劉承恩（左起）、張曉雄、呂雪鳳一起吃鍋，也透露3人關係。（海鵬提供）

晚上演員群接著出席電影首映，入圍女配角的呂雪鳳在現場重現片中失控摔菜籃的橋段，她分享：「片中菜籃是張作驥媽媽的，當時看到覺得很驚恐，已經夠為難的，所以首映改摔他菜市場好朋友的菜籃。」

而李英銓也重現電影畫面，拿一台沒有底片的相機跟觀眾互動，另在片中客串一角的知名影評人李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥，因為不太會騎單車卻有許多騎單車的鏡頭，只好另找替身，現場也玩起帶假髮喬裝替身的有趣畫面。電影15日上映。

(中時 )