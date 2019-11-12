宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂，造成嚴重死傷；嘉縣布袋鎮布新橋的安全性近日也被提出來討論，布新橋是唯一通往商港的道路，往來人車頻繁，每到假日塞車情況也是層出不窮，因此居民更盼能新闢聯外道路。嘉縣府回應，已規畫於布新橋北側新增1條聯外道路，未來會中央爭取經費。

居民憂心，布新橋以前為上彎型，現在中間稍微下陷情形，再加上基座螺絲、螺帽等黑鏽斑斑，它的結構安全令人擔憂。對此，嘉縣府建設處道路工程科長何宜忠回應，布新橋定期檢查，安全無虞，不過，布新橋受到地層下陷，梁底有下降趨勢，依長遠經濟發展，仍需新增新的聯外道路。

布袋鎮岑海里長翁億頴表示，布新橋是通往高跟鞋教堂、布袋魚市場及商港唯一交通要道，橋齡已超過30年，每逢假日幾乎常常塞車，附近居民也長年希望可以能擴寬道路，或是新建第2座橋梁。

布袋鎮公所主祕蔡崇仁說，以前縣府有提出幾項方案，像是在北側填海造陸，但附近停泊的漁民有異議，因此也有人提出在布新橋南側、橫跨台61線新建一座橋，但可能考慮到可行性，最後計畫也無疾而終。

何宜忠表示，已規畫在布新橋北側另闢新橋，但考量設計位置，可能會影響鄰近海巡隊人員作業，加上經費等因素，目前還在尋找可行性更高的方案，之後會提報於交通部生活道路交通系統建設計畫中。

(中時 )