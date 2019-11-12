曾於2018年受金曲獎之邀來台演出，被譽為該年度頒獎典禮中最精采舞台之一的南韓搖滾樂團HYUKOH，去年跟前年兩度攻台開唱都秒殺完售到加場，正在籌備新專輯並將展開全新巡演的HYUKOH，12日官方宣布台灣站將於明年3月登場，門票將於11月24號開賣。

由主唱吳赫、吉他手林賢帝、貝斯手任童建、鼓手李仁雨4個大男生所組成的HYUKOH，2014年成軍，以獨特的創作風格及主唱騷動人心的細膩嗓音吸引許多年輕人的注意，因創作的歌曲跨越語言隔閡，透過網路在海外打響知名度，每每世界巡演都是完售，打破主流與非主流之間的界線。

去年受邀於金曲獎舞台上演出，由創作才女陳珊妮引言，形容HYUKOH不遵循流行音樂的成功法則，將次文化翻轉成主流，這段去年被譽為對音樂產業最好的引言，正代表了HYUKOH對流行音樂定義的衝擊，讓全世界聽到不一樣的聲音。

另HYUKOH今年受Netflix邀請，為首部華語原創影集《罪夢者》演唱中文主題曲〈似是故人來〉，歌曲公布之後再度掀起話題，特別邀請詞神林夕操刀，改編梅艷芳的經典名曲，獲讚當代樂壇最夢幻的跨國合作。

(中時 )