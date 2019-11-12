少女時代成員TIFFANY YOUNG自2017年回到美國發展後，去年陸續推出單曲，都獲得熱烈迴響，今年在美國推出首張迷你專輯《Lips On Lips》，並親自參與作曲與作詞， 8月也推出第4支個人單曲《Magnetic Moon》，並參與作詞，於今年韓國首爾Open Hearts Eve演唱會上首次演出。

TIFFANY YOUNG的作品持續推出，明年也終於要來台灣會粉絲了，12日主辦單位公布正在美國展開巡迴的TIFFANY YOUNG，即將來到台灣開演唱會，於明年1月19日在台北國際會議中心提早與大家過新年。

本次「2020 TIFFANY YOUNG OPEN HEARTS EVE CONCERT IN TAIWAN」會帶來樂隊及舞者一同完成精彩的表演，門票將於11月30日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，粉絲請千萬把握TIFFANY YOUNG首次台灣演唱會。

(中時 )