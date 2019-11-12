完成上午的手作小盆栽課程後，大家一起開心合影。圖：萬海提供

帶著肌萎病友家庭，前往高雄市立壽山動物園旅遊。圖：萬海提供

上週六（9日），萬海慈善於台北及高雄分別舉辦志工活動，共計動員74名志工投入服務。台北地區的志工活動與台北市社區整合照顧服務－文山區石頭湯合作，在上午安排了藝術治療－手作小盆栽課程，由具備園藝治療師執照的志工Joan帶領進行。提供易於照顧的多肉植物讓長輩們體驗。

40多位參與活動的的長輩先是一邊聽老師講解一邊努力辨識自己所拿到植物是叫甚麼名字，接著專注地開始布置起眼前的小盆栽，將植物和小裝飾物擺設在合宜的位置，最後打上緞帶做點綴，並用粉筆在小板上寫下心願，不管是「健康」或者是「平安」，都是傳達出心中的期待與祝福。

課程結束後，志工接著拿出預備好的保鮮盒開始打菜，原來下一個階段萬海慈善志工們將在文山區石頭湯服務人員的帶領下，拜訪一些行動不便鮮少出門，也缺少家屬陪伴的獨居長者，與他們一起共享午餐。

因為兩次中風導致偏癱也影響口語能力的黃伯伯，年輕時是熱愛海釣也忙於工作的生意人，可惜與家人關係並不和睦，幸好每天有文山區石頭湯提供送餐服務，得以溫飽；小套房裡一下來了五位訪客雖然顯得擁擠，但有人能陪伴著一起吃飯聊天，黃伯伯直說真是太開心也太感恩了，聊起以往海釣曾經花了快2個小時釣起129公斤的大旗魚更是連眼神都亮了起來！

高雄地區所舉辦的「繪」出「肌」彩人生活動，則是邀請社團法人中華民國肌萎縮症病友協會（簡稱肌萎協會）於南臺灣所服務的10個肌萎病友家庭，前往高雄市立壽山動物園，在志工的陪伴照顧下歷經一整天玩桌遊搶答、闖關遊戲、繪畫等活動，現場笑聲連連。

24歲的脊髓型肌肉萎縮症病友啟文，體重近百公斤，平時即使坐輪椅出門都有困難，這次能到壽山動物園參加萬海慈善志工活動，他的心情特別愉快。而來自台南、34歲的宗中，是視障重度的肌萎患者，生活照顧全由媽媽一肩扛起，她說：「不知道有多少年沒出來走動，24小時的照顧壓力讓人又壓抑又憂鬱，親友幾無聯繫，我們也想和一般人一樣逛街看電影，出門到郊外走走，但光是經濟、交通及路程安排，靠我一個人就很難。」

肌萎協會陳璿安社工表示：「隨著病程推移，病友身體攣縮無力，多半須臥床，與外界的接觸僅能藉由3C輔助，且與主要照顧者共通話題漸少；照顧者長年擔負照顧及經濟壓力，無形中也中斷了跟社會的互動及參與。感謝萬海慈善特地規劃親子共塗等趣味性活動，讓志工一對一陪伴關懷病友家庭；也媒合天河基金會捐贈無毒農產，帶給病友及其家庭滿滿的溫暖。」

萬海慈善執行長莊斐斐指出：「萬海慈善長期關注社會弱勢，近幾年來持續擴大辦理志工服務活動，盼望能引發社會善的循環。今年陸續於台北、高雄、台中辦理約15場志工活動，關懷族群包括兒少、老人、身心障礙者以及重大疾病病友暨其家庭，因應被服務者的需求，安排多元性的活動內容，期待有更多社會大眾共襄盛舉。」有意願奉獻一己之力的民眾可上萬海慈善基金會官網查詢志工報名相關資訊。

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