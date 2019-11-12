過去曾有案例，太太常受肩膀酸痛所困擾，先生出於好意，從網路上買了一支，最近不少人在討論的「筋膜槍」（也有稱「震動按摩槍」），想幫太太按摩一下肩頸，殊不知緩解痠痛不成，反而還把太太打到脊椎神經損傷、手麻無力，最後只好趕緊找復健科醫師求助。

為什麼筋膜需要按摩？

楊定一博士在著作《結構調整》一書中，曾以柚子來比喻筋膜，他說，柚子的果肉就好比人的肌肉，而柚子中透明的膜和白色的筋，就好比筋膜組織，有保護、養分交流的作用，也讓身體肌肉能形成一定的形狀。

當我們長時間姿勢不良、壓力大身體緊繃，或是因運動、老化而造成的發炎反應，都可能導致筋膜出現沾黏現象，而發生沾黏的組織，會使我們身體的活動角度逐漸受限，並造成疼痛、關節受力不均勻等問題，甚至導致身體的慢性損傷。

因此，我們才需要透過伸展拉筋，或是滾筒、筋膜槍等輔助工具來放鬆筋膜。

市售常見的筋膜槍，原理主要是透過高頻震動，加速酸痛部位的血液循環及震鬆肌肉，以達到按摩的效果，相較一般的徒手按摩，筋膜槍的高頻率震動，可將力道傳送至較深層的肌肉，適用於肌肉較大的部位，像是大腿前側外側、小腿後側及肩膀等。

筋膜槍適用於肌肉較大的部位，像是大腿前側外側、小腿後側及肩膀等部位。（圖片來源：陳弘璋攝）

但物理治療師胡逸惟提醒，也由於其高頻震動的特性，有3處地方其實並不適合施打：

1. 關節、肌腱韌帶、小肌肉處

像是膝關節、肘關節，或是手指、腳趾等，這些部位的肌肉通常較少，血管、神經也較接近皮膚表層，筋膜槍高頻的震動，容易造成損傷。

2. 血管、神經較多處

包括手背、大腿內側、胸部等，胡逸惟表示，通常震動會帶來一些止痛的效果，若是施打在血管、神經較多的部位，可能會較難察覺受傷、血管破裂而不自知。

另外，像是末梢感覺較差、糖尿病患者、凝血功能異常或是有在服用抗凝血藥物的人，也都不建議使用。

3. 頸椎、脊椎附近

超越復健診所醫師凃俐雯表示，頸椎、脊椎附近的神經較多，一不小心就會造成更嚴重的傷害，如同前文所說的案例。

筋膜按摩的原則就是「從全身到局部、從大到小」；另外，筋膜按摩使用得宜的話，也可以促進血液循環，並且讓肌肉再重新充滿水分，因此建議按摩完後，要適量補充水分。

筋膜槍不可取代伸展 按摩也不是愈痛愈好

雖說筋膜槍好像好處多多，使用上也較不受場地限制，但凃俐雯還是提醒，「筋膜槍並不能取代伸展」，尤其針對激痛點，有時單用手指，或是滾筒、痛點球的深層壓放，可能還比筋膜槍這種快速按摩的效果來得好。

針對激痛點，有時單用手指，或是滾筒、痛點球的深層壓放，可能還比筋膜槍這種快速按摩的效果來得好。（圖片來源：Pixabay）

胡逸惟也說，有些人在做筋膜按摩時，常以為要愈痛愈好，事實上，疼痛反而會使肌肉更加緊繃、筋膜沾黏更嚴重，因此建議，不論是使用筋膜槍還是滾筒等工具，只要按摩到沒有痠感即可，千萬不要有愈痛愈有效的迷思。

(中時電子報)