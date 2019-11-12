張理國／台北報導

太陽花攻占行政院，台北市警察局遭判國賠，退警下午發動抗爭，想要攻占行政院，行動中一度發生推擠。政院發言人Kolas Yotaka僅簡短回應，說尊重多元意見的表達。

太陽花活動期間，攻進行政院的前立委周倪安等10人認為員警執勤過當，台北地院一審判決台北巿警察局應賠相關人士新台幣111萬元。由於太陽花活動時，民進黨是在野黨，改朝換代執政後，也不便站在員警對立面，回應十分審慎。

日前內政部被問到是否力挺員警時，第一時間並未表達看法，第二天內政部長徐國勇才說支持員警上訴，Kolas則對退警的抗議表示，尊重多元意見。

＃太陽花 ＃國賠 ＃行政院

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(中時 )