新北市海山警分局今（12）日下午召開分局層級治安會報。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局今（12）日下午召開分局層級治安會報。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局今（12）日下午召開分局層級治安會報，邀請轄內各公務機關代表、金融機構代表、民意代表服務處、地方社團及里長與會，針對轄內治安、交通等問題提出討論，有效回應民眾需求，達到推動社區治安工作之目的。

會報特別邀請到臺灣新北地方檢察署檢察官王涂芝，向與會者宣導，各候選人選舉造勢活動如火如荼進行，新北地檢署反賄選宣導腳步也未間斷，希望打造新北為乾淨選舉場域，此次查賄有幾個重點，包括「防堵境外不明資金」和「防堵不實消息」等等，除了檢警調之外，也希望全民加入反賄行列，透過乾淨公平選風，選出最優質的領導人。

檢察官王涂芝也表示，針對此次選舉，新北地檢署已成立了科技查賄指揮中心，配合這次大選訓練了一批專業檢察事務官，即便不法者將電信資料刪除，檢事官也有辦法還原，所以還是要呼籲民眾切勿以身試法。

海山警分局長林温柔說，治安工作無假期，維護治安需要警民一起合作努力，轄區分局除了在治安、交通及為民服務等面向持續努力，也會持續與檢、調、軍等各單位緊密聯繫，讓不法無所遁形，並持續宣導加深民眾「不買票、不賣票、要檢舉」的觀念，邀請大家加入反賄選的行列，一起支持乾淨選舉。

(中時 )