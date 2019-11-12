麥當勞有不少產品都深受民眾喜愛，但有一名網友表示，他接受了店員的推薦，把早餐飲料升級成鮮奶茶，結果卻不是很滿意。底下意外地釣出眾多有相同感受的網友抱怨，但其中有內行人回應，飲料一定要換成「蘋果汁」才划算。

原PO在PTT八卦版上提到，早餐買了很久沒吃的麥當勞，當店員詢問是否要將套餐飲料升級為鮮奶茶，他想說嚐鮮看看，不料一喝卻崩潰，「這鮮奶茶有夠難喝的，尤其是上面有一坨鮮奶油，普通冰奶茶還比較好喝」。因此他上網問網友，麥當勞的鮮奶茶真的有人點嗎？Mc Cafe到底有沒有好喝的東西啊？

貼文一出，引起了網友熱烈討論，底下大部分的人也都認為鮮奶茶真的不好喝，「又貴又普，上次被店員騙到超氣」、「真的不好喝，點了一次喝一半就倒掉」、「還我焦糖奶茶」、「去麥當勞買鮮奶茶的都盤子」，有內行人則指出，「現在改成那樣，拿蘋果汁最划算」。

(中時電子報)