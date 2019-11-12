上海復旦大學文物保護創新研究院12日成立，校方表示，在中華古籍保護研究院成立五週年之際，成立文物保護創新研究院，旨在「讓文物活起來」，以人才培養機制創新、科研機制創新、成果轉化機制創新為宗旨，與政府、企業、文物與博物館界以及社會力量合作，探索建立文物服務業、文物衍生產業的產學研結合平台。

據介紹，上海復旦大學中華古籍保護研究院成立至今五年，在培育高端人才、創建學科體系、建設文化資源信息平台等方面都取得了顯著的成效，研究院恢復了清代名貴手工紙開化紙的工藝流程、建立了古籍保護脫酸機理和脫酸工藝研究站、創立了中華古籍書目索引數據庫、古籍保護與修復科學數據庫等，出版了《復旦大學圖書館古籍普查登記目錄》《中國古籍珍本叢刊——復旦大學圖書館卷》《復旦大學圖書館館藏古籍善本圖錄》等成果。

此外，中華古籍保護研究院還與美國加利福尼亞大學伯克利分校、密歇根大學、加拿大英屬哥倫比亞大學、德國漢堡大學、埃及艾因霍姆斯大學等海外高校開展合作與交流，推動古籍保護事業發展。

(旺報 )