台北市議員李明賢12日晚間7時，特地來到汐止北峰市民活動中心，為新北市第12選區立委參選人李永萍站台，現場座無虛席，2人站在一起時，台下歡聲雷動，響起「韓國瑜凍蒜、李永萍凍蒜」。李永萍表示，邀請台北市議員李明賢來，就是希望台北市、新北市一起解決汐、港、湖交通問題。

李明賢一上台就狂誇李永萍，指她經驗豐富，若她當選，將是汐止居民的福氣，未來他會與李永萍一起努力，改善周邊交通。

李明賢還提到，要改善汐止、內湖、南港交通問題，需要中央、地方一起執政，現在政府沒作為，李明賢希望民眾在這次大選中把票投給韓國瑜、李永萍，翻轉台灣、翻轉汐、港、湖。

李永萍表示，會邀李明賢來，就是因為「汐民線」被台北市長柯文哲一直拖，拖到現在還沒開工，汐止人每天都面臨塞車問題，她希望未來能與台北市議員合作，推動更多建設。

李永萍還特別提到教育問題，她提出「教育三策」，包括國中、小全面加裝冷氣，還有導正課綱、以及提升偏鄉教育資源，加強「國語、英文、程式語言」3語師資。

政見會還有一個亮點，於國民黨立委初選輸給李永萍的律師簡榮宗，特別出席政見會，繼另一位初選對手徐正文之後，公開表示支持李永萍，象徵國民黨在新北市立委第12選區已經完成大團結。

(中時 )