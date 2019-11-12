李菁菁微博全文。（圖／翻攝自李菁菁微博）

49歲大陸女星李菁菁入行34年，曾演出《金婚》、《憨媳當家》、《愛情萬萬歲》等電視劇，自然精湛的演技頗受觀眾喜愛，但今（12日）她突宣布決定退出演藝圈，讓網友十分錯愕。

李菁菁12日在微博寫下：「從今天開始，我將退出伴隨我34年的演藝生活，專心帶孩子，做我人生的第二個職業，對於演員這個職業我無怨無悔！」並感謝前輩、同事以及朋友們多年來對她的幫助和關心，「感恩多年來一直陪伴我的觀眾朋友們，祝大家一切安好，愛你們！」

李菁菁去年曾發文爆料演藝圈潛規則。（圖／翻攝自李菁菁微博）

李菁菁突然宣布引退，吸引不少網友留言「那麽好的演員，退出可惜了」、「加油！生活也是需要不同角色的」、「感謝曾經帶給我們的每一個角色」。

事實上，李菁菁去年曾爆料某副導演「拿回扣」而被對方揚言要封殺她，當時她即宣稱不怕封殺，並認為自己不能助長一個人的貪念，大嘆：「我沒有多高尚，但不想為了掙錢上戲，違背自己的良心！可以沒錢，但不想沒德行！！舞台不乾凈了，我有潔癖，乾凈了再登台！我無能，唯有一聲嘆息，做好自己！」

(中時電子報)