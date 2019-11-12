蔡銘軒提出適合的地點：消防局碧興分隊前方空地。（蔡銘軒縣議員提供／張晉銘南投傳真）

草屯鎮內壘球運動相當盛行，高達20支隊伍，且有的隊伍在國內競賽表現優異，不過縣議員蔡銘軒和廖梓佑在質詢時提出，鎮內目前沒有棒壘球場可以供民眾使用，非常可惜，希望縣政府能在草屯興建壘球場，維持運動風氣。

縣議員蔡銘軒說，鎮內的球隊曾經拿下南投縣主委盃中部地區慢速壘球錦標賽冠軍和總統盃全國慢速壘球錦標賽南投縣競賽冠軍等殊榮，但是鎮內沒有一個壘球球場供民眾練習使用，所以球隊只能增加參加比賽的頻率，藉此達到「練習」的目的，或是在鎮內「逐水草而居」。

蔡銘軒說，鎮內合適興建球場的地點，分別有消防局碧興分隊前方空地和手工藝園區等兩處，希望縣政府能夠評估是否可行。縣議員廖梓佑說，手工藝園區鄰近校園，若能興建在此效益更高。

縣長林明溱說，在手工藝園區內的相關規劃已是既定政策，興建壘球場的是不太可能，但是會繼續尋找草屯鎮內合適球場的區域。教育處長陸正威則說，碧興分隊旁邊的空地目前有其他用途，若有需要，可跟交通部公路總局會勘與商議。

(中時 )