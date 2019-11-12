35歲的中華隊隊長胡金龍今（12）日被總教練洪一中欽點扮演「火車頭」的角色，而隨著年齡增長，這兩年他已很少打第1棒，像今年在中職富邦悍將隊，只有4個打數是做開路先鋒。但既然被教頭選中，就必須詮釋好這個角色，至於打擊策略是什麼？賽前胡金龍表示：「先求上壘。」

比賽中胡金龍真的說到做到，前2個打數都敲出一壘安打攻佔壘包，第2局的安打還有1分打點，幫助中華隊攻下第2分，大大提振了全隊的士氣。

胡金龍是中華隊球員中的老大哥，他表示，中華隊參加12強賽開始，他就有提醒隊友，層級越高的比賽，細膩度也越高。到了6強複賽，各隊投手都是一時之選，他更告訴小老弟們，球不會那麼好打。上場比賽要有耐心，仔細選球並把握稍縱即逝的機會，奮力揮擊。

不過胡金龍也承認，打擊是這些都是個人的經驗談，說起來容易，能否奏效就要看個人的體會。而他也決定在比賽時用球棒做示範，讓小老弟們看看如何準確掌握擊球點；第4局下則使出全力跑壘，避免被雙殺，讓後續的打者仍有攻擊機會。

(中時電子報)