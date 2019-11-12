俄羅斯衛星報導，以以色列首都特拉維夫在11月12日早上遭遇大約150枚的火箭彈襲擊，當地的空襲警報系統立即啓動，一些學校停課、一些企業停班。同時以色列的低空防空飛彈鐵穹系統(Iron Dome)也全面啟動，攔截了約20枚的火箭彈。這是加薩走廊地區的巴勒斯坦組織報復以色列空襲擊殺傑哈德聖戰組織(Jihad)的高級指揮官巴哈·阿布·阿塔(Baha Abu al-Ata)。

以色列時報(Times of Israel)報導，以色列國防軍(IDF)周二下令，在以色列南部、中部，包括特拉維夫市區暫時停課停班，因為加薩地帶的恐怖組織，開始向以色列全國各地城鎮發射數十枚火箭彈。

鐵穹系統是以色列相當倚重的低空防禦武器，雖然一套系統的備彈量有20枚，已經不少，但是為了節省飛彈，仍然會挑選目標，只攔截可能打到稠密地區的目標。(圖/IDF)

據以色列國防軍稱，截至週二上午9:10，以色列追蹤從加薩地帶發射約150枚火箭彈和迫擊砲，軍方表示，鐵穹防禦系統擊落了其中可能落在市區的20枚，其他落於人員少的地方則不與理會。

這場突發的大量襲擊，使一些以色列人也有受傷，一名35歲的男子在甘亞夫內鎮(Gan Yavne)被火箭彈的擊傷，為輕傷。另有6人被送往醫院，他們並非被火箭彈打傷，而是在躲空襲時受傷。有一名8歲女孩在特拉維夫郊區霍蘭(Holon)被爆炸威力擊昏，傷勢較重。

警方說，還有一枚火箭彈襲擊了南部城鎮內維沃特( Netivot)的一棟房屋，對房屋造成了破壞，但沒有造成人員傷亡。

幾枚火箭彈還襲擊了加薩地帶東北部的斯德洛特鎮(Sderot )。一個人襲擊了阿什杜德市(Ashdod)，損壞了一輛汽車；在以色列中部城市裡雄萊錫安（Rishon Lezion）的一條街道，也被火箭彈打破一個洞。

迫擊砲還打以色列南部沙阿-哈涅格夫(Sha'ar Hanegev)地區的一塊空地上，點燃了空地的植披引發了大火，之後消防員到場撲滅。

這是以色列國防軍自2014年加薩戰爭以來，首次下令特拉維夫市區民眾疏散躲空襲，以色列將其稱為「保護邊線行動」。

本古里安國際機場(Ben Gurion Airport)飛航不受影響，機場照常運作，航班時刻表沒有變化。

其實這是以色列先動手的，以色列戰機在週二清晨對加薩市舒加艾耶(Shejaiya)地區的一座建築物發射了精確彈藥，打死哈馬斯高級人物巴哈·阿布·阿塔，連同他的妻子也死於空襲，另外還有兩人受傷。

以色列國防軍的說法，阿布·阿塔·阿塔在過去6個月內，計劃多起對以色列進行火箭彈襲擊和其他恐怖活動，以色列發言人說：「我們知道，自從8月25日陣亡將士紀念日以來，阿布·阿塔·阿塔是好幾起對以色列襲擊事件的幕後推手。」

以色列軍方說，他們也曾透過第三方管道向阿布·阿塔發出了許多警告，但他們沒有理會，所以以色列空軍動手。

這場以色列空襲、哈馬斯報復、以色列防禦的事件，正值準總理候甘茲（Benny Gantz）組執政聯盟之際，自然引起了激烈的政治辯論，尤其是反對內坦亞胡總理（Benjamin Netanyahu）的政治勢力立即批評，此時是否還要再搞這種針對性的暗殺。

然而以色列國防軍發言人喬納森·孔里克斯（Jonathan Conricus）週二表示：「我們已經準備好應對進攻和防守的各種情況，我們只管保護以色列，其他都是次要。」

他說，以色列國防軍已經透過第三管道，向哈馬斯發送了訊息，敦促各種武裝團體好自為之。

以色列軍方暗示最近幾週將阿布·阿塔列入格殺名單，並且向媒體洩露了他的名字和照片。

不過，有目標地殺害加薩的一名巴勒斯坦領導人，仍是罕見的事件。以色列和加薩在過去兩年中發生了幾起零星的暴力衝突，雙方均試圖達成長期停火，但和平總是遙遙無期。

(中時電子報)