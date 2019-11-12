最新數據：全球圈養貓熊數量達600只 19:432019/11/12 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全球圈養貓熊數量達600只。（圖片取自中國大熊貓保護研究中心官方微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 依據大陸最新發布數據，2019年共繁殖貓熊37胎、60隻，存活57隻，全球圈養貓熊數量達到600隻；較去年圈養貓熊數量淨增52隻，成長率為9.31％。 11月12日，以「大熊貓（台灣稱「貓熊」）繁育與技術研究」為主題的大熊貓繁育技術委員會2019年年會，於成都舉行開幕式。大陸國家林草局野生動植物保護司一級巡視員賈建生首度發布，2019年最新貓熊相關數據，包括全球圈養貓熊數量已達600隻。 (旺報 ) #貓熊 #數量 #數據 #全球 #大熊貓 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸明年進行第7次人口普查 總數可望突破14億 22:352019/11/08 兩岸 議員抓包遠雄動手腳 柯支吾其詞 04:102019/11/09 地方新聞 稀客穿山甲 比貓熊還珍貴 04:102019/11/10 國際大事 10月數據陸續發布 市場觀望 04:102019/11/11 焦點新聞 搶20億商機 交通大數據擬BOT 採收費制 04:102019/11/11 財經要聞 大數據助陣 精準農業更到位 04:102019/11/11 財經要聞 《電子商務》雙11大戰，電商多項數據刷新紀錄 17:392019/11/11 財經 兩岸熱門新聞 港示威暴力升級 縱火燒人、槍擊視頻現驚悚瞬間 - 兩岸 陸：台民航局拒延長春節加班機時間 - 兩岸 耿爽：暴民襲警符合用槍原則 - 兩岸 河南女童校內遭霸淩 眼睛被塞進數十張紙片 - 兩岸 青海首次發現大規模白藍翠雀花群落 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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