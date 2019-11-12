依據大陸最新發布數據，2019年共繁殖貓熊37胎、60隻，存活57隻，全球圈養貓熊數量達到600隻；較去年圈養貓熊數量淨增52隻，成長率為9.31％。

11月12日，以「大熊貓（台灣稱「貓熊」）繁育與技術研究」為主題的大熊貓繁育技術委員會2019年年會，於成都舉行開幕式。大陸國家林草局野生動植物保護司一級巡視員賈建生首度發布，2019年最新貓熊相關數據，包括全球圈養貓熊數量已達600隻。

(旺報 )