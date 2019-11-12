青海海西高寒荒漠區白藍翠雀花群落。（照片取自中新網）

白藍翠雀花。（照片取自中新網）

中國科學院西北高原生物研究所表示，該所科研團隊本年度植物多樣性和藏藥材調查過程中，在青海海西蒙古族藏族自治州德令哈市轄高寒荒漠區首次發現大規模白藍翠雀花群落，對於研究該物種的群落演變與消長、藏藥產業發展乃至高寒荒漠區生態系統發展極具重要意義。

中國科學院西北高原生物研究所副研究員、青藏高原特色生物資源研究重點實驗室副主任周玉碧表示，白藍翠雀為耐寒植物，生長於陰濕草甸生物環境下，喜冷爽濕潤的氣候，不耐夏季炎熱高溫，常零星分布於海拔3600至4700米的高山草甸或林下，此前亦在青海有零星分布，但如此大規模在高原高寒荒漠區生長確屬首次被發現。

據記載，白藍翠雀花分佈於四川西北部、西藏東北部、青海東部和甘肅，供藥用，可治療腸炎。此次在青海海西蒙古族藏族自治州德令哈市轄高寒荒漠區發現的白藍翠雀花群落呈帶狀分布，分佈地平均海拔4300米，面積約5000公頃。

(旺報 )