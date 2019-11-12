目前草屯垃圾轉運站的容載量已經趨近於滿載。（南投縣政府環保局提供／張晉銘南投傳真）

民進黨南投縣議會黨團12日於縣政總質詢提出，近期草屯垃圾轉運站的垃圾越堆越高，都快變成垃圾山，其位置剛好緊鄰國道6號，對於以觀光大縣為定調的南投來說，可能影響觀光客前來遊玩，希望環保局能有積極作為和想出對策。

縣議員賴燕雪、廖梓佑、羅美玲、葉仁創和蔡銘軒等人於質詢時提出，草屯垃圾轉運站容載量已經偏高，從國道6號經過就能看到，不希望未來成為「打卡景點」，以及造成觀光客銳減與影響生活品質，而且一直打包下去也不是辦法，應該從源頭直接減少垃圾量。

環保局長方信雄說，因為南投縣內並沒有焚化爐，所以垃圾是全縣的問題，目前垃圾只能運到外縣市焚燒，有苗栗、高雄和嘉義等縣市協助，但有時並不是非常順利，現階段南投縣內每個月產生230噸垃圾，能夠送出去的僅有130噸垃圾，當中央無法協調，只能撥經費協助打包垃圾，至少相對美觀且不影響環境衛生。

方信雄認為，當務之急是從源頭開始減量，像是未來將會不收取全縣200家便利商店的垃圾，還有營利事業產出的垃圾也繼續監督；另外，若一切都順利，預計明年底可以發包興建細分選廠和廚餘處理廠，能夠大幅減少垃圾量。

(中時 )