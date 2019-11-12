大陸中華詩詞學會於11日授予重慶市江津區「中華詩詞城市」榮譽稱號。江津在古時已是川東重鎮，商肆林立，是文人的聚集地，千百年來，留下不少佳作。

陳子昂、司馬光、范成大、王仕禛、郭沫若、吳宓、梁漱溟等詩人在江津寓居，寫景、詠物，留下千古絕唱，據統計，歷代《江津縣志》收錄的詩詞作品和江津歷史遺址遺跡上鐫刻的詩詞作品達2萬首。

基於豐厚的詩詞基礎，江津區近年來不斷普及詩詞文化，讓詩詞創建融入普通大眾工作生活。數據顯示，截至目前江津共有40個詩詞榮譽單位，除了「重慶詩城」外，有國家級詩教名校1個、重慶市詩詞名鎮3個、重慶市級詩教機關2個、重慶市級詩教單位2個、重慶市級詩詞風景區2個、重慶市級詩教示範醫院1個、重慶市級詩教村2個、重慶市級詩教學校26個。

此外，為進一步傳承中華傳統文化，2018年江津區投資830萬元（人民幣，下同），在江津濱江路上建立1.3公里長的「詩聯文化長廊」，今年該區又投資近80萬元，建立1.5公里長的鼎山詩聯大道，安裝詩詞景觀石37尊，成為民眾的「詩詞打卡地」。

(旺報 )