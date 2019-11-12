「世界盃咖啡職人論壇」10日在劍湖山渡假飯店國際廳舉行，上、下午2場次的主題包括關於產地與風味的剖析、關於實務操作的分享，其中還提到產地見聞、杯測品嚐、關於烘焙、沖煮等專業領域，有咖啡技術面教學、心路歷程經驗分享及對產業未來想法等多項，也激盪出許多創意的想法。

由雲林縣政府主辦「2019台灣國際咖啡節」系列活動之一「世界盃咖啡職人論壇」，11月10日在劍湖山渡假飯店舉行，邀請到多位世界級咖啡大師與雲林及全台各地咖啡業者一起作技術交流與經驗分享，激盪出更多創意想法，提升臺灣咖啡產業的品質能夠與世界並駕齊驅。

雲林縣文化處長陳璧君（後排左3）與世界盃咖啡職人論壇來賓。

雲林縣政府邀請世界咖啡大師來到台灣咖啡原鄉古坑，暢談國際級的沖泡咖啡技巧和闡述對咖啡的熱愛與執著。「世界盃咖啡職人論壇」由雲林傑出子弟葉建漢擔任引言人，詹閔凱主講產地見聞，來自香港的陳天樂述說關於杯測品嚐，並現場示範多款咖啡沖煮，下午場ZENKI HO何浩源講述關於烘焙的過程，王永宏則主講沖煮，主持人吳筱翎則是貫穿全場。

與會的咖啡職人都各擁專業領域，其中引言人葉建漢出身雲林，以智能科技留存台灣百年咖啡記憶，品味台灣咖啡美學，是相當符合現代潮流的嶄新概念。主持人吳筱翎曾經走訪全世界，致力推廣精品咖啡文化與咖啡產地直接交易精神，與談人中，詹閔凱，從事咖啡工作 11 年，曾經是巴西卓越杯國際評審、國產精品咖啡豆評鑑評審；香港的陳天樂2017年在世界盃咖啡杯測師大賽中贏得冠軍，目前是大角嘴「Craft Coffee Roaster」店主兼烘焙師；另外還有王永宏是WCE世界沖煮賽2016、2018台灣區季軍台南咖啡匙講師， ZENKI HO何浩源是美國精品咖啡協會國際認證咖啡品鑒師、世界精品咖啡協會認證咖啡證照講師與考官、香港咖啡師大賽與沖煮大賽選手教練與烘豆師。

(中時電子報)