舒子晨推出新作《RED ANGEL》，今年28歲的她，從《大學生了沒》、《超級模王大道》發跡，也參加多部戲劇演出，曾與納豆主持《同學！搞什麼鬼？》、陳建州（黑人）搭擋主持《上班這黨事》，表現亮眼，她在4年前，發行過單曲，坦言當時什麼事都不知道，「人家說一就做一，沒什麼成就感，這次有加入很多自己想法來討論。」

她近來宣傳期，上遍了各大電台、節目、媒體訪問，有感而發：「原來也會有人想報導我。」並透露當歌手與過去上通告、主持等工作感受大不同，因之前較少接受專訪，加上先前報導幾乎都是大肆談論她的好身材、爆乳等，讓她曾灰心：「是不是都不想報導我其他的東西。」她自認當時心有餘而力不足，沒有舞台、資源，只能自我鼓勵，「要更努力讓大家看到不同的舒子晨。」

而她年初被拍到與風田及其他友人去KTV夜唱，結束後她開車將風田打包載回家共度一夜，被問2人的戀情，她直接撇清，表示已單身5年，風田是大家都喜歡的類型，不過她自認偏愛大叔類型，「讓我感覺非常成熟、穩重，希望對方是懂很多知識的人，例如投資、房產」，似乎與年僅27歲的風田不大相同，她笑虧：「問他（風田）房子他會知道？他可能要多個5歲、10歲之類，看他成熟的程度。」

她出道近10年，透露以前家庭經濟狀況不穩，學生時期，開始半工半讀，生活相當節儉，規定自己1天只花1百元，不過一直都有表演慾的她，在大學時，有機會上節目《大學生了沒》，當下一口就答應，完全沒問過家人，她笑說：「我都先斬後奏，反對也沒用。」所幸家人皆很支持她的決定。

舒子晨推出新作《RED ANGEL》。（粘耿豪攝）

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