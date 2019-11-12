魏如萱（娃娃）將推新創作專輯《藏著並不等於遺忘》，日前邀金鐘視后柯佳嬿、寇家瑞一同拍攝新歌〈恐慌症〉MV，柯佳嬿展精湛演技，飾演有著OL、妻子、母親身份的都會女性，但像是有心事，游移在有家人和沒家人之間的思維模式轉換，魏如萱則是演出在柯佳嬿耳邊說話的反派聲音，相當特別。

魏如萱很感謝他們參與拍攝，直呼：「因為難的都交給他們了！」娃娃和寇家瑞認識10年，寇家瑞提到自己只在出道那年拍過MV，他打趣對娃娃說：「我等了妳10年。」而柯佳嬿與娃娃私下互追IG、常常互動，但首度坐下來聊天，像是見網友的新鮮感，柯說和娃娃曾在典禮的後台相遇，柯佳嬿指應是金鐘獎，娃娃當下不斷回想，柯佳嬿笑說：「因為我不可能去金曲獎阿。」

娃娃分享當媽後生活完全被小孩佔據，有過害怕無法再創作的焦慮，這些恐慌是來自於愛，她認為唱〈恐慌症〉是想表達「當媽媽也可以很酷」。此外，她將分別在台北、台中舉辦「藏著並不等於遺忘」音樂會，日前一開賣就秒殺，她在臉書發文「請大家不要買黃牛票！台北確定要加場了！」並宣布將於明年1月17日在Legacy台北加場，門票將20日開賣。

(中時 )