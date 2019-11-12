金曲歌王蕭敬騰（老蕭）率領「獅子LION」將推出新專輯《美麗、醜與我》，也是加入2位新成員貝斯手Fumi、鼓手陳珩的首張專輯，象徵著獅子LION的新起點，對於新專輯，主唱老蕭開玩笑說：「距離上一首單曲已經有一段時間，有點是故意吊大家胃口，不過大家應該都已經吊到不想聽我們專輯了！」

老蕭也提到：「過去獅子的專輯大都是由我作詞、作曲，但這一次我們每個人都至少交了10首歌以上，大家把作品攤開來一首首聽。」Fumi、陳珩也對馬拉松式的選歌會議感到印象深刻，陳珩笑說彷彿經歷了場震撼教育。而他們新專輯一改過去給人的繽紛色彩感，主視覺以黑白為基調，就連專輯封面都不選用宣傳照，改以文字設計取代。

成員們先前決定新專輯服裝時，一致表決用簡單、自然、帥氣的造型，老蕭笑說：「我們就故意裝成是古時代的人，希望大家能靜下心來聽聽獅子想帶給大家的訊息。」團長力Q則表示，「這次的造型很舒服，也讓歌迷還有我們更能專注在音樂本質。」

在拍照時，團員分別抱著樂器來跳耀，進行360度的拍攝，營造出照片的動態感，吉他手小強表示表情管理很重要，「跳起來拍的時候發現拍出來的表情都太猙獰了，來回試了好幾次」，平均每人都拍近百次才找到滿意的照片，他們自虧拍照比做音樂難上好幾倍。

(中時 )